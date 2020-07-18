Наука и технологии
Сегодня 19:40
Создан робот-парикмахер для карантина
«Живых» парикмахеров подпускать к себе может быть небезопасно
Автор YouTube-канала Stuff Made Here показал видео с роботом-парикмахером для карантина. Вооружённый ножницами автомат смог без кровопролития подстричь волосы мужчины.
Сейчас часть салонов, по крайней мере, в США и России открылись. Но некоторые люди всё ещё боятся ходить к «живым» парикмахерам.
Чтобы решить проблему испорченной причёски, автор Stuff Made Here создал собственного робота-парикмахера, вооружив его ножницами. Это может показаться ещё более небезопасным, чем поход в салон, но всё закончилось благополучно. Мужчина дал роботу подстричь себя, и ничего плохого не случилось.
Перед этим, конечно, парикмахера проверили на манекене. Эти испытания прошли не без конфузов, и если бы на месте головы манекена была настоящая, то она могла бы серьёзно пострадать. В целом, робот работает так: втягивает с помощью воздуха часть волос и стрижёт их в этот момент.