Создан робот-парикмахер для карантина

Сейчас часть салонов, по крайней мере, в США и России открылись. Но некоторые люди всё ещё боятся ходить к «живым» парикмахерам.

Чтобы решить проблему испорченной причёски, автор Stuff Made Here создал собственного робота-парикмахера, вооружив его ножницами. Это может показаться ещё более небезопасным, чем поход в салон, но всё закончилось благополучно. Мужчина дал роботу подстричь себя, и ничего плохого не случилось.

Перед этим, конечно, парикмахера проверили на манекене. Эти испытания прошли не без конфузов, и если бы на месте головы манекена была настоящая, то она могла бы серьёзно пострадать. В целом, робот работает так: втягивает с помощью воздуха часть волос и стрижёт их в этот момент.