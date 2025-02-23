Создан робот с 1000 искусственных мышц, которые двигается как человек

Clone Robotics, расположенная в Калифорнии, разработала Protoclone со скелетом, имитирующим человеческие кости. Вместо традиционных двигателей в нем используются наполненные жидкостью мышцы, которые сокращаются, как настоящие, и питаются от насоса, выполняющего роль "сердца" робота.

Хотя прототипу все еще требуется подвеска для поддержки, он оснащен продвинутой сенсорной системой, включающей четыре камеры глубины для зрения, 70 датчиков для отслеживания движений и 320 датчиков давления для обратной связи по силе.

Clone Robotics планирует выпустить 279 единиц модели под названием Clone Alpha, предварительные заказы ожидаются в 2025 году. Однако заставить робота ходить и балансировать самостоятельно остается трудной задачей.