Создан робот с 1000 искусственных мышц, которые двигается как человек

Опубликовано 23 февраля 2025, 07:301 мин.
Создан робот с 1000 искусственных мышц, которые двигается как человекОтпустите его
Новый робот-гуманоид Clone Robotics привлек внимание в Сети своими реалистичными движениями. Робот под названием Protoclone использует более 1 000 искусственных мышц, чтобы пока что дергаться и бить ногами, вися под потолком. Компания надеется, что эта технология приведет к появлению бытовых роботов, которые смогут выполнять такие повседневные задачи, как мытье посуды и стирка.
© Clone Robotics
Clone Robotics, расположенная в Калифорнии, разработала Protoclone со скелетом, имитирующим человеческие кости. Вместо традиционных двигателей в нем используются наполненные жидкостью мышцы, которые сокращаются, как настоящие, и питаются от насоса, выполняющего роль "сердца" робота.
Хотя прототипу все еще требуется подвеска для поддержки, он оснащен продвинутой сенсорной системой, включающей четыре камеры глубины для зрения, 70 датчиков для отслеживания движений и 320 датчиков давления для обратной связи по силе.
Clone Robotics планирует выпустить 279 единиц модели под названием Clone Alpha, предварительные заказы ожидаются в 2025 году. Однако заставить робота ходить и балансировать самостоятельно остается трудной задачей.