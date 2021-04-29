Создан робот с лазерами для сожжения сорняков

Робот передвигается на четырёх колёсах и весит чуть больше четырёх тонн. Он оснащён массивом из восьми 150-ваттных инфракрасных углекислотных лазеров. Также у робота есть камеры. Он использует систему распознавания изображений, которая позволяет ему понять, что является сорняком, а что — нет. Данные с камеры обрабатывают вычислительные модули на графических процессорах NVIDIA.

Всего за день робот может обработать до восьми гектаров земли. Его создатели говорят, что он поможет сэкономить ресурсы по сравнению с использованием ручного труда. Кроме того, лазеры не повреждают почву, и она остаётся урожайной.