Наука и технологии
Опубликовано 24 июля 2024, 16:30
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Создан робот, способный выключать умный дом во время полицейских рейдов

Подходит для штурмов
Министерство внутренней безопасности США (DHS) представило модифицированного робота под названием «NEO», предназначенного для отключения устройств «умного дома» во время рейдов правоохранительных органов.
Создан робот, способный выключать умный дом во время полицейских рейдов
© DHS / 404media

Робот, оснащенный «антенной решеткой», может перегружать домашние сети, делая устройства Интернета вещей (IoT) неработоспособными. Об этом сообщил Бенджамин Хаффман, директор Федеральных центров подготовки правоохранительных органов DHS, во время выступления на выставке Border Security Expo 2024 в Техасе.

NEO — это модифицированная версия Q-UGV Vision 60 компании Ghost Robotics, уже используемого более чем 25 заказчиками в сфере безопасности. Робот способен ориентироваться в сложной обстановке и обеспечивать видео- и аудиосвязь. Главная цель NEO — «предотвратить использование преступниками смарт-устройств в качестве мин-ловушек во время рейдов».

Источник:404Media
Автор:Максим Многословный
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#полиция