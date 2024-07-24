Создан робот, способный выключать умный дом во время полицейских рейдов

Робот, оснащенный «антенной решеткой», может перегружать домашние сети, делая устройства Интернета вещей (IoT) неработоспособными. Об этом сообщил Бенджамин Хаффман, директор Федеральных центров подготовки правоохранительных органов DHS, во время выступления на выставке Border Security Expo 2024 в Техасе.

NEO — это модифицированная версия Q-UGV Vision 60 компании Ghost Robotics, уже используемого более чем 25 заказчиками в сфере безопасности. Робот способен ориентироваться в сложной обстановке и обеспечивать видео- и аудиосвязь. Главная цель NEO — «предотвратить использование преступниками смарт-устройств в качестве мин-ловушек во время рейдов».