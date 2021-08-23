Создан робот-внучка для одиноких стариков

Робот способен узнать владельца благодаря встроенным камерам. Он также обучен более чем 1600 японским словам, но его можно научить и другим, например именам бабушек и дедушек. Ami-chan может моргать или закрывать глаза: таким образом робот имитирует сон.

Когда Ami-chan «бодрствует», она может спеть 40 различных детских песен и прочитать стихотворения. Ещё робот способен произносить скороговорки. Считается, что они могут помочь его владельцу тренировать мозг.

Ami-chan стоит $250. Робот функционирует на батарейках, поэтому иногда придётся тратиться и на них.