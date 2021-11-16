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Создан роботизированный костюм, который помогает не уставать при ходьбе

Над ним работали американские учёные
Новый костюм, созданный исследователями из Гарвардской школы инженерии и прикладных наук им. Джона А. Полсона, отличается тем, что адаптируется при ходьбе под конкретного человека. За счёт этого носить его гораздо удобнее, чем уже существующие аналоги.
Создан роботизированный костюм, который помогает не уставать при ходьбе

В новом роботизированном экзокостюме применяется особая технология - bioinspired. Она позволяет устройству использовать при работе ультразвуковые измерения динамики мышц. Более подробно вся конструкция описана в издании Science Robotics.

Так как люди довольно редко ходят с постоянной скоростью и имеют множество индивидуальных особенностей, связанных с полом, возрастом, наличием или отсутствием некоторых заболеваний (инсульт, болезнь Паркинсона), создать универсальный экзокостюм очень сложно. Кроме того, его необходимо долго настраивать.

Создан роботизированный костюм, который помогает не уставать при ходьбе

Однако учёные из Гарвардской школы инженерии и прикладных наук им. Джона А. Полсона разработали новую модель. Она основывается на том, что для измерения способа работы мышц человека во время ходьбы применяется ультразвук.

Портативная ультразвуковая система в ходе тестирования оборудования прикреплялась к икроножным мышцам испытуемых. Система могла определить профиль мышц уже через несколько секунд ходьбы или после одного шага в костюме. Помимо этого, при сравнении количества затраченной участниками метаболической энергии с костюмом и без него выяснилось, что разработка снижает метаболическую энергию во время ходьбы с различной скоростью и на разных поверхностях.

Также отмечается, что экзокостюм быстро адаптировался к скорости и наклону поверхности, если они изменялись.

Источник: Научная Россия
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