Создан роботизированный костюм, который помогает не уставать при ходьбе

Создан роботизированный костюм, который помогает не уставать при ходьбеНад ним работали американские учёные
В новом роботизированном экзокостюме применяется особая технология - bioinspired. Она позволяет устройству использовать при работе ультразвуковые измерения динамики мышц. Более подробно вся конструкция описана в издании Science Robotics.
Так как люди довольно редко ходят с постоянной скоростью и имеют множество индивидуальных особенностей, связанных с полом, возрастом, наличием или отсутствием некоторых заболеваний (инсульт, болезнь Паркинсона), создать универсальный экзокостюм очень сложно. Кроме того, его необходимо долго настраивать.
Однако учёные из Гарвардской школы инженерии и прикладных наук им. Джона А. Полсона разработали новую модель. Она основывается на том, что для измерения способа работы мышц человека во время ходьбы применяется ультразвук.
Портативная ультразвуковая система в ходе тестирования оборудования прикреплялась к икроножным мышцам испытуемых. Система могла определить профиль мышц уже через несколько секунд ходьбы или после одного шага в костюме. Помимо этого, при сравнении количества затраченной участниками метаболической энергии с костюмом и без него выяснилось, что разработка снижает метаболическую энергию во время ходьбы с различной скоростью и на разных поверхностях.
Также отмечается, что экзокостюм быстро адаптировался к скорости и наклону поверхности, если они изменялись.