Создан роботизированный костюм, который помогает не уставать при ходьбе

Однако учёные из Гарвардской школы инженерии и прикладных наук им. Джона А. Полсона разработали новую модель. Она основывается на том, что для измерения способа работы мышц человека во время ходьбы применяется ультразвук.

Портативная ультразвуковая система в ходе тестирования оборудования прикреплялась к икроножным мышцам испытуемых. Система могла определить профиль мышц уже через несколько секунд ходьбы или после одного шага в костюме. Помимо этого, при сравнении количества затраченной участниками метаболической энергии с костюмом и без него выяснилось, что разработка снижает метаболическую энергию во время ходьбы с различной скоростью и на разных поверхностях.

Также отмечается, что экзокостюм быстро адаптировался к скорости и наклону поверхности, если они изменялись.