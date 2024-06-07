Создан ротовой имплант для управления техникой языком

Опубликовано 07 июня 2024, 14:15
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Создан ротовой имплант для управления техникой языкомПомощь парализованным людям
Augmental разработала устройство под названием MouthPad, позволяющее парализованным людям управлять компьютерами и мобильными телефонами с помощью движений языка и головы. Этот интерфейс, управляемый языком и незаметно расположенный во рту, преобразует движения в прокрутку курсора и нажатия по Bluetooth.
© Augmental
MouthPad, среди пользователей которого есть даже геймеры, программисты и люди с ограниченной подвижностью, органично вписался в жизнь пользователей, оказывая им неоценимую помощь в решении различных задач, отмечают СМИ. Один из пользователей даже использует MouthPad для изучения математики и информатики в колледже.
Augmental стремится сделать технологии более доступными, представляя себе будущее, в котором люди с тяжелыми нарушениями смогут использовать устройства так же грамотно, как и те, кто пользуется своими руками, пишет компания.