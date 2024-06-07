Создан ротовой имплант для управления техникой языком

MouthPad, среди пользователей которого есть даже геймеры, программисты и люди с ограниченной подвижностью, органично вписался в жизнь пользователей, оказывая им неоценимую помощь в решении различных задач, отмечают СМИ. Один из пользователей даже использует MouthPad для изучения математики и информатики в колледже.

Augmental стремится сделать технологии более доступными, представляя себе будущее, в котором люди с тяжелыми нарушениями смогут использовать устройства так же грамотно, как и те, кто пользуется своими руками, пишет компания.