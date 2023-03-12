"Создан" роутер TP-Link с функцией майнинга: но есть один нюанс

Согласно спецификациям, роутер стоимостью $1440 имеет встроенный ASIC, который майнит криптовалюту быстрее, чем RTX 4090, и потребляет около 1200 Вт при полной нагрузке.

Представитель TP-Link сообщил изданию Tom's Hardware, что это не их продукт и что они работают над тем, чтобы удалить разосланные от их имени “пресс-релизы”. Так что да, скорее всего это обычная уловка мошенников, которые пытаются заработать на криптовалютном рынке.

Исходя из заявленной “производительности”, если бы роутер был настоящим, он мог бы добывать криптовалюту на сумму около $4 в день ( не считая затраты на электричество).