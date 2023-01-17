Создан ручной «детектор инопланетян»

Инструмент весом примерно восемь килограммов представляет собой уменьшенную комбинацию двух других. Так, импульсный ультрафиолетовый лазер срезает небольшое количество материала. Затем сканер под названием Orbitrap предоставляет данные о химическом составе образца в высоком разрешении.

Такой детектор мог бы обнаруживать, например, аминокислоты, строительные элементы живых организмов.