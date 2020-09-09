Создан рюкзак, в котором легче носить грузы

Когда человек идёт, он двигается не только вперёд, но и немного смещается вверх и вниз. Если у него на спине висит рюкзак, то он попеременно получает ускорения, направленные вверх или вниз. То есть реальная нагрузка складывается из веса рюкзака и инерционной составляющей.

Инженеры решили учесть это и создали рюкзак, который полностью гасит инерционное ускорение груза. Конструкцию человек надевает за лямки и пояс. Так у него на спине оказывается пластина, в центре которой расположено подвижное крепление для основной части рюкзака или груза.

Как показали испытания, при одинаковой массе груза с инновационным рюкзаком человек тратит на 11% меньше энергии, чем с обычным.