Создан сайт для добавления катаклизмов на фото из любого российского города

Целью авторов сайта было обратить внимание общественности на проблемы природных катаклизмов.

На сайте нужно нажать кнопку Start, затем следует ввести желаемый адрес. Мы выбрали Красную площадь и запустили визуализацию, нажав на кнопку «launch the visualization». Далее надо выбрать тип природного катаклизма. Впрочем, сервис впоследствии сгенерирует сразу три фотографии.