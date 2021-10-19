Создан сайт для добавления катаклизмов на фото из любого российского города

Наука и технологии
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Создан сайт для добавления катаклизмов на фото из любого российского городаДа и вообще из любой точки планеты
Канадские учёные из Квебекского института искусственного интеллекта создали сайт ThisClimateDoesNotExist. Он позволяет наложить на фото из любой точки планеты различные природные катаклизмы: наводнение, лесной пожар или смог.
Целью авторов сайта было обратить внимание общественности на проблемы природных катаклизмов.
На сайте нужно нажать кнопку Start, затем следует ввести желаемый адрес. Мы выбрали Красную площадь и запустили визуализацию, нажав на кнопку «launch the visualization». Далее надо выбрать тип природного катаклизма. Впрочем, сервис впоследствии сгенерирует сразу три фотографии.
Попутно сервис рассказывает об опасностях этих катаклизмов. Финальный результат получается не без артефактов, но, видимо, всё зависит от исходной фотографии. На каких-то снимках всё получается реалистичнее.