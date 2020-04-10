Создан сайт для имитации звуков офиса

Сайт разработало агентство Kids Creative Agency. Ресурс imisstheoffice.eu позволяет всем, кто сейчас оказался на «удалёнке», окунуться обратно в атмосферу офиса. При переходе на сайт можно нажать на кнопку Play в левом нижнем углу и воспроизвести сразу много звуков: кто-то начнёт чавкать, кто-то звонить, кто-то громко застучит по клавишам. Посетители сайта также могут включать звуки отдельно и послушать, как чашка наполняется водой из кулера или как коллеги начали играть в пинг-понг в свободное время.

Правда, надо отметить, что русскоязычный пользователь вряд ли испытает полное погружение, так как актёры озвучки иногда говорят, причём делают это по-английски.