Наука и технологии
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Создан сайт для «передачи» криков в Исландию
Для всех отчаявшихся
Создан сайт для «передачи» криков в Исландию. Любой желающий, который чувствует себя не очень хорошо после карантина, может покричать в микрофон, а его голос воспроизведут через колонки, установленные по всей стране.
Этот сайт — рекламная кампания Министерства туризма Исландии. На странице проекта можно не только записать свой крик, но и послушать чужие. Причём от людей из разных стран.
«В этом году вы многое пережили, и, похоже, вам нужно идеальное место, чтобы избавиться от разочарований. Что-то огромное и нетронутое. Похоже, вам нужна Исландия», — сказано в рекламной кампании.
Её цель — привлечь внимание людей к тому, что по Исландии можно относительно безопасно путешествовать: побывать на природе без толп.