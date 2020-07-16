Создан сайт для «передачи» криков в Исландию

Этот сайт — рекламная кампания Министерства туризма Исландии. На странице проекта можно не только записать свой крик, но и послушать чужие. Причём от людей из разных стран.

«В этом году вы многое пережили, и, похоже, вам нужно идеальное место, чтобы избавиться от разочарований. Что-то огромное и нетронутое. Похоже, вам нужна Исландия», — сказано в рекламной кампании.

Её цель — привлечь внимание людей к тому, что по Исландии можно относительно безопасно путешествовать: побывать на природе без толп.