Создан сайт для замера уровня злости в тексте комментария

Perspective - разработка от компании Jigsaw. Для проверки степени токсичности в процентах, как утверждает автор материала, нужно зайти на сайт и ввести нужное слово. В свою работу подобную систему уже внедрили компании Reddit, The New York Times, Disqus.

Сколковский институт науки и технологий создал нейросеть, которая автоматически определяет слова и фразы, которые могут быть восприняты как оскорбление. При этом разработчики подчёркивают, что выявляются таким образом только “неуместные” сообщения. Нейросеть содержит список из 18 тем, которые могут оказаться опасными. На этот список она и опирается при анализе контента.