Создан сайт-калькулятор для расчёта количества мяса на шашлыки

Яндекс назвала новый сайт «Шашлычный калькулятор». В первом поле нужно выбрать количество человек, которые будут есть шашлык. Затем следует выбор вида мяса: свинины, говядины, баранины, курицы или же растительного мяса. Яндекс также предлагает оценить степень голода и указать время, на которое должно хватить шашлыка.

Снизу есть кнопка «Заказать». Она перекидывает в приложение Яндекс.Еды, а если его нет, то в Google Play Market или App Store.

Ранее МСЧ напомнило, что пренебрежение правилами пожарной безопасности при жарке шашлыков может грозить не только крупным штрафом, но и лишением свободы.