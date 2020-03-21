Ferra

Создан сайт, рассчитывающий шансы умереть от коронавируса

Естественно, реальную вероятность вам никто не назовёт
Создан сайт Corona Don’t Panic, рассчитывающий шансы умереть от коронавируса. Это не самый серьёзный ресурс, но при расчёте он учитывает действительно значимые факторы.

Авторы сайта в первую очередь хотели показать людям, что их паника относительно распространения коронавирусной инфекции может быть преувеличена.

«...Никто не знает ваши шансы умереть от конкретной угрозы, но, пожалуйста, прекратите покупать туалетную бумагу!», — пишут создатели ресурса.

На сайте Всемирной организации здравоохранения сказано, что уровень риска заражения определяется местом пребывания, а точнее наличием или отсутствием вспышки заболевания в регионе. Кроме того известно, что тяжёлое течение болезни чаще наблюдается у пожилых, а также у людей с такими заболеваниями, как артериальная гипертензия, болезни сердца, лёгких, рак или диабет.

Сайт Corona Don’t Panic учитывает эти факторы при расчёты. В методику расчёта также включены данные смертности по разным странам. В результате ресурс показывает пользователю вероятность умереть от коронавирусной инфекции и сравнивает её с шансами погибнуть при других обстоятельствах.