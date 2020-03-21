Создан сайт, рассчитывающий шансы умереть от коронавируса

Авторы сайта в первую очередь хотели показать людям, что их паника относительно распространения коронавирусной инфекции может быть преувеличена.

«...Никто не знает ваши шансы умереть от конкретной угрозы, но, пожалуйста, прекратите покупать туалетную бумагу!», — пишут создатели ресурса.

На сайте Всемирной организации здравоохранения сказано, что уровень риска заражения определяется местом пребывания, а точнее наличием или отсутствием вспышки заболевания в регионе. Кроме того известно, что тяжёлое течение болезни чаще наблюдается у пожилых, а также у людей с такими заболеваниями, как артериальная гипертензия, болезни сердца, лёгких, рак или диабет.

Сайт Corona Don’t Panic учитывает эти факторы при расчёты. В методику расчёта также включены данные смертности по разным странам. В результате ресурс показывает пользователю вероятность умереть от коронавирусной инфекции и сравнивает её с шансами погибнуть при других обстоятельствах.