Создан сайт-симулятор траты денег Илона Маска

Сайт сделан в виде интернет-магазина. Там можно купить различные товары. Среди них есть и консоли, и смартфоны, и подписки на различные сервисы, и автомобили, и даже частный остров.

На сайте сказано, что если бы Илон Маск обналичил сегодня все свои акции и активы, то на его банковском счету было бы около $164 млрд. Автор сайта спрашивает, на что вы потратили бы эти деньги?

Конечно, реально никто эти товары вам не продаст (не в этом «интернет-магазине»). Сайт просто даёт представление о том, насколько много денег есть у Илона Маска — ведь абстрактные цифры слабее воображаются, чем реальные предметы.

На 3% от состояния Маска можно купить жилой дом на 35 квартир и дать каждому жителю по смартфону, приставке, 88-дюймовому телевизору, обеспечить его пожизненным питанием и подписками на Spotify и Netflix и даже автомобилем. Ещё можно прикупить частный самолёт и яхту для всех.