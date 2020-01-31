Создан самый большой в мире экзоскелет для человека

Экзоскелет на то и экзоскелет, что расширяет возможности человека. В этом случае он делает его просто недосягаемых для возможных врагов и позволяет перемещать большие объекты. Огромная роботизированная конструкция в высоту составляет 3,96 метра, в длину — 5,1 метра, а в ширину — 5,51 метра. Весит она примерно 1600 килограммов. Экзоскелет работает на аккумуляторе ёмкостью 36 кВт·ч. Он питает два электродвигателя, которые приводят в движение гидравлические насосы, создающие более чем по 5300 Н силы каждый.

Сообщается, что автор проекта хочет сделать уменьшенную версию экзоскелета.