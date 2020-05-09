Наука и технологии
Сегодня 15:33
Создан самый быстрый мягкий робот по подобию гепарда
Он двигается почти так же, как животное
Создан самый быстрый мягкий робот по подобию гепарда. Помимо скорости перемещения он также может похвастаться способностью аккуратно захватывать предметы.
«Гепарды — самые быстрые существа на планете, и они черпают скорость и мощь из изгиба позвоночника», — пояснили учёные. Они решили перенять этот принцип для робота. Его оснастили бистабильным пружинистым «позвоночником». Бистабильность значит, что робот имеет два стабильных состояния. Он может быстро переключаться между ними. В итоге робот способен быстро передвигаться по поверхности, как бы подпрыгивая. Предыдущие поколения устройств не могли терять соприкосновение с поверхностью, что их сильно замедляло.
Новый мягкий робот способен перемещаться вперёд на 2,7 длины тела в секунду. Это более чем в три раза быстрее, чем могли предыдущие девайсы.