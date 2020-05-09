Создан самый быстрый мягкий робот по подобию гепарда

«Гепарды — самые быстрые существа на планете, и они черпают скорость и мощь из изгиба позвоночника», — пояснили учёные. Они решили перенять этот принцип для робота. Его оснастили бистабильным пружинистым «позвоночником». Бистабильность значит, что робот имеет два стабильных состояния. Он может быстро переключаться между ними. В итоге робот способен быстро передвигаться по поверхности, как бы подпрыгивая. Предыдущие поколения устройств не могли терять соприкосновение с поверхностью, что их сильно замедляло.

Новый мягкий робот способен перемещаться вперёд на 2,7 длины тела в секунду. Это более чем в три раза быстрее, чем могли предыдущие девайсы.