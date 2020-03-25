Создан самый быстрый тест на коронавирус

Тест разработали в лаборатории NanoBio при Агентстве по науке, технологиям и исследованиям Сингапура. СМИ пишут, что после того, как тест утвердят, он станет самым быстрым в мире. Разрешение должны получить в течение месяца. Затем экспресс-тест начнут использовать в больницах.

Для теста необходимы человеческие выделения, собранные с помощью мазка. Образцы помещают в портативное устройство, которое анализирует их. Разработку уже проверили в больнице Сингапуре на образцах пациентов. Утверждается, что экспресс-тест имеет высокую чувствительность и точность.

На днях эксперт Михаил Гельфанд заявил, что ждать появления домашних тестов на коронавирус не стоит.