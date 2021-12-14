Создан самый быстрый внешний аккумулятор

Внешний аккумулятор создала компания Elecjet. Модель Elecjet Apollo Ultra Power Bank имеет ёмкость 10 000 мАч. В устройстве используется графеновый аккумулятор, поддерживающий 100-ваттную зарядку.

При этом пауэрбанк немного весит — 230 граммов. По габаритам он сопоставим с большинством смартфонов. Создатели обещают, что внешний аккумулятор не перегревается выше 43 градусов по Цельсию. Устройство может выдержать более 2500 циклов зарядки. Ресурса должно хватить на семь лет ежедневного использования.

Также у Elecjet Apollo Ultra Power Bank есть небольшой дисплей, на котором показывается уровень заряда батареи. Первые покупатели могут купить пауэрбанк за $69, но в рознице он будет стоить $100.