Наука и технологии
Сегодня в 15:40
Создан самый маленький в мире чип для внедрения в организм иглой
Он размером с пылевого клеща
Американские исследователи разработали самый маленький в мире чип. Он настолько невелик, что его можно ввести в организм с помощью иглы. Журналисты сравнили чип по размеру с пылевым клещом.
Разглядеть чип можно только под микроскопом. Общий объём микросхемы составляет менее 0,1 миллиметра в кубе. Чип работает по беспроводной связи, используя ультразвук. Его можно внедрить в организм, и он позволит измерять внутреннюю температуру тела, артериальное давление, уровень глюкозы и другие показатели.
Чип уже проверили на лабораторных мышах. Он использовался для ультразвуковой нейростимуляции и измерения температуры тела.
Известно, что саму микросхему разработали в тайваньской TSMC. Продукт модифицировали в Колумбийском университете и Центре перспективных научных исследований Нью-Йорка.