Создан самый маленький в мире чип для внедрения в организм иглой

Разглядеть чип можно только под микроскопом. Общий объём микросхемы составляет менее 0,1 миллиметра в кубе. Чип работает по беспроводной связи, используя ультразвук. Его можно внедрить в организм, и он позволит измерять внутреннюю температуру тела, артериальное давление, уровень глюкозы и другие показатели.

Чип уже проверили на лабораторных мышах. Он использовался для ультразвуковой нейростимуляции и измерения температуры тела.

Известно, что саму микросхему разработали в тайваньской TSMC. Продукт модифицировали в Колумбийском университете и Центре перспективных научных исследований Нью-Йорка.