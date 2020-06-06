Наука и технологии
Сегодня 16:13
Создан самый маленький в мире лазер
Светит в видимом диапазоне
Международная группа учёных, в составе которой были исследователи из России, создала самый маленький в мире лазер, который излучает в видимом диапазоне. Его размер более чем в три тысячи раз меньше миллиметра.
Полупроводниковый нанолазер может работать в видимом диапазоне (зелёный свет) при комнатной температуре. Сам по себе лазер — это наночастица перовскита размером в 310 нанометров. Стоит отметить, что традиционный лазер состоит из активной среды, генерирующей излучение, и оптического резонатора, который удерживает электромагнитную энергию внутри долгое время. А вот перовскит способен выполнять обе эти задачи.
Учёные отметили, что новую технологию можно будет использовать даже для создания чипов для оптического компьютера. Так называют гипотетические машины, вычисления в которых производятся с помощью фотонов.