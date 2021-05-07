Создан самый мощный лазер в мире

Сообщается, что интенсивность импульса нового лазера равна более 10 в 23-й степени Вт на квадратный сантиметр. Это на порядок больше, чем мог предыдущий самый мощный лазер Hercules Мичиганского университета. Рекорд удалось побить с помощью фемтосекундного лазера сверхвысокой мощности и оптической системы для усиления луча.

Учёные также могут отобразить и измерить отражённый лазерный луч. Его интенсивность, кстати, можно сравнить с фокусировкой всего солнечного света на точку размером 10 микрон.

Данный прибор позволит изучать различные астрофизические явления, можно будет исследовать античастицы. Кроме того, разработка поможет в онкологии.