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Наука и технологии
Опубликовано 28 февраля 2024, 11:42
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Создан сенсор, который «чувствует» предметы на расстоянии

Что открывает перспективы для бесконтактных технологий
Исследователи разработали революционный сенсорный датчик, который может «чувствовать» объекты на расстоянии до 10 см без физического контакта. Эта новая технология, подробно описанная в недавнем исследовании Университета Циндао (Китай), может произвести прорыв в различных областях, в частности в человекоподобной робототехнике и носимой электронике.

Развитие гибкой электроники вызвало потребность в сенсорных датчиках нового поколения, которые могут быть интегрированы в носимые устройства. Такие датчики обладают огромным потенциалом в различных отраслях, включая робототехнику, здравоохранение и потребительские технологии.

Представьте себе управление устройствами с помощью простых жестов или навигацию по препятствиям с помощью бесконтактного распознавания. Это может принести значительную пользу людям с ограниченными возможностями, позволяя им взаимодействовать с технологиями и окружающей средой новыми и удобными способами. Кроме того, бесконтактное распознавание можно внедрить в различные IoT-устройства, что еще больше повысит их функциональность. Современные сенсорные датчики обычно требуют прямого контакта с объектом для измерения физической деформации и регистрации силы. Однако этот новый датчик работает по другому принципу.

Исследователи разработали уникальную композитную пленку путем 3D-печати решетчатой структуры с использованием комбинации графитового нитрида углерода (GCN) и полидиметилсилоксана (PDMS). Удивительно, но эта комбинация, несмотря на высокую диэлектрическую проницаемость (способность накапливать электрическую энергию), позволила получить материал с исключительно низкой диэлектрической проницаемостью, что делает его очень чувствительным к электрическим полям.

Испытания показали, что датчик способен распознавать пальцы человека даже на расстоянии до 10 см, точно определяя их 3D-форму. Кроме того, датчик успешно различает различные формы и движения, такие как круглый стол и треугольная призма, что подчеркивает его универсальность.

Исследователи не собираются останавливаться на распознавании форм и движений. Они планируют и дальше совершенствовать технологию и изучать ее потенциал в различных областях применения.

Источник:New Atlas
Автор:Максим Многословный
Теги:
#разработка
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#сенсор