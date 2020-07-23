Наука и технологии
Вчера 19:58
Создан сенсорный экран, к которому не надо прикасаться
Позволит избежать контакта с вирусами и бактериями
Jaguar Land Rover совместно с Кембриджским университетом создали сенсорный экран, к которому не надо прикасаться. Это позволит уменьшить распространение бактерий и вирусов.
Запатентованная технология под названием «преддиктивное прикосновение» (predictive touch) использует искусственный интеллект (ИИ) и датчики, чтобы «предугадать», в каком месте тронет экран пользователь, то есть какие задачи ему нужно выполнить.
Данный проект — часть большой инициативы Jaguar Land Rover, в рамках которой хотят создать более чистые и безопасные автомобили.
Тесты системы показали, что она способна на 50% снизить затраты времени водителя на попытки взаимодействовать с экраном. В пресс-релизе создатели системы указали, что неровности на дороге часто мешают автовладельцу «ткнуть» куда надо. Поэтому он вынужден отвлекаться от вождения, что повышает вероятность ДТП. Разработка решит эту проблему.