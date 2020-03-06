Наука и технологии
Сегодня 14:28
Создан сервис для быстрого удаления фона из видео
И из «гифок»
В 2018 году запустился сервис remove.bg, который с помощью нейросетей позволял быстро удалять фон с изображения и получать png-файл. Теперь разработчики создали подобный сервис для быстрого удаления фона из видео — Unscreen.
Инструмент работает не только с видеофайлами, но и с «гифками». Он может автоматически вырезать людей из кадров. Это позволяет заменить исходный фон на другое видео, анимированное или статичное изображение. Пользователю нужно лишь загрузить видеозапись или gif-файл на сайт.
Результат можно скачать бесплатно, но с одним ограничением — будет виден водяной знак. Для получения файла без вотермарка нужно оплатить подписку Unscreen Pro. Сколько она будет стоить, пока неясно.