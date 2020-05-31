Создан сервис для проверки и поиска утерянного цифрового пропуска

Указано, что сервис получения цифровых пропусков был доработан с учётом пожеланий москвичей. Поэтому на портале mos.ru теперь можно найти свой пропуск по номеру телефона, если человек не сохранил его или потерял. Москвичи также смогут проверить его действительность и внести в документ изменения.

Раньше в случае потери пропуска людям приходилось обращаться в службу технической поддержки и ждать рассмотрения заявки. Теперь процедура сокращена до минуты.

Всем, кому необходимо воспользоваться услугой, нужно на портале nedoma.mos.ru выбрать сервис «Найти свои цифровые пропуска».