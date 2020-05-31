Наука и технологии
Сегодня 19:16
Создан сервис для проверки и поиска утерянного цифрового пропуска
Раньше в случае потери приходилось обращаться в техподдержку
На официальном сайте Мэра Москвы рассказали о создании сервиса для проверки и поиска утерянного цифрового пропуска. Всё, что понадобится гражданам, — номер телефона.
Указано, что сервис получения цифровых пропусков был доработан с учётом пожеланий москвичей. Поэтому на портале mos.ru теперь можно найти свой пропуск по номеру телефона, если человек не сохранил его или потерял. Москвичи также смогут проверить его действительность и внести в документ изменения.
Раньше в случае потери пропуска людям приходилось обращаться в службу технической поддержки и ждать рассмотрения заявки. Теперь процедура сокращена до минуты.
Всем, кому необходимо воспользоваться услугой, нужно на портале nedoma.mos.ru выбрать сервис «Найти свои цифровые пропуска».