Создан сервис для проверки подмены лица на фото

Технология, которая позволяет определить подделку, сочетает в себе методы глубокого обучения и судебной экспертизы. Разработчики обучили детектор дипфейков на сотнях тысяч поддельных видео и фото. Некоторые материалы нашли в интернете.

Пока онлайн-инструмент способен определить, было ли подделано лицо, но в будущем сможет различить, изменялись ли другие объекты на видео или фото. Сервис также может «сказать», какие конкретно методы применялись для создания дипфейка.

Точность инструмента может достигать 99,9%. Однако он не во всех случаях «уверен» почти на 100% в своём вердикте.