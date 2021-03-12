Создан сервис для проверки замедленности Twitter

Как отметил Twitter-аккаунт «Маркетинг под лупой», энтузиаст сделал сервис при помощи 15 минут работы, трёхэтажного мата и двух бутербродов с колбасой.

На сайте загружается картинка с abs.twimg.com (организация, замедленная на территории Российской Федерации). Тем временем сервис считает, сколько времени это заняло. Также он собирает анонимизированные данные по скорости, ip, UA для дальнейшего анализа.

У автора заметки тест показал, что при подключении к мобильному интернету Twitter, действительно, замедлен. При подключении к домашнему интернету замедления нет.

На форуме NTC энтузиасты сейчас обсуждают механизм замедления Twitter.