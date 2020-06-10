Создан щит для защиты протестующих от звукового оружия полиции

Как пишет Vice, щит разработали два инженера из Нью-Йорка. Он способен блокировать и даже частично отражать звуковые волны. Инженеры решили создать такое устройство после того, как услышали о применении полицией LRAD против протестующих.

Vice поясняет, что LRAD применяются в борьбе с демонстрантами с середины 2000-х годов. Устройство может генерировать звуковые волны, которые достигают 120 дБ — значения в диапазоне величин звукового давления, при котором у человека возникают болевые ощущения.