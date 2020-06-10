Наука и технологии
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Создан щит для защиты протестующих от звукового оружия полиции
Такое практикуют в США
Уже несколько недель в США идут протесты, вызванные гибелью афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания. С начала демонстраций люди сообщают, что видят, как полицейские применяют дальнодействующее акустическое устройство (LRAD), которое может вызывать у участников толпы кратковременную потерю слуха. Теперь же создан щит для защиты протестующих от звукового оружия полиции.
Как пишет Vice, щит разработали два инженера из Нью-Йорка. Он способен блокировать и даже частично отражать звуковые волны. Инженеры решили создать такое устройство после того, как услышали о применении полицией LRAD против протестующих.
Vice поясняет, что LRAD применяются в борьбе с демонстрантами с середины 2000-х годов. Устройство может генерировать звуковые волны, которые достигают 120 дБ — значения в диапазоне величин звукового давления, при котором у человека возникают болевые ощущения.