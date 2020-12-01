Создан шкаф для обеззараживания одежды от коронавируса

Об этом пишут СМИ со ссылкой на директора института IRTA-CReSA Автономного университета Барселоны. Сообщается, что шкаф использует озон и ультрафиолетовые лучи для дезинфекции. Эффективность обеззараживания составляет 99,9%.

Эксперты рассказали, что без какого-либо воздействия коронавирус исчезает с поверхности текстиля за несколько часов или дней. Шкаф позволяет избавить ткань от SARS-CoV-2 за 40 минут. Чтобы дезинфекция шла лучше, нужно развесить одежду в шкафу.

Создатели системы считают, что она поможет магазинам одежды. Вероятность передачи вируса через вещи после шкафа значительно снижается. То есть одежду после 40-минутной обработки можно спокойно передавать другим клиентам.

Габариты шкафа составляют 60,5x80x184 см.