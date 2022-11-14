Создан шлем виртуальной реальности для мышей

Гарнитура достаточно мала, чтобы поместиться на голове мыши, и оснащена двумя дисплеями. Эти экраны показывают виртуальный мир, созданный с использованием игрового движка Godot с открытым исходным кодом. Там есть скалы и другие препятствия, которые мыши нужно «преодолеть».

Идея системы заключается в создании виртуального мира, в котором команда может изучать поведение мыши. Грызун в реальности будет бежать по специальной беговой дорожке, пока ему что-то показывают.

Команда использует Raspberry PI 4 в основе системы. Они также напечатали на 3D-принтере корпус. Дисплеи имеют разрешение 240 x 210 пикселей.