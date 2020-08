Создан шрифт, заменяющий оскорбительные слова на вежливые

Шрифт называется The Polite Type. Он использует специальные алгоритмы распознавания текста, который опираются на встроенный словарь. Сейчас в нём содержится около двух тысяч слов и выражений. Новый шрифт должен работать в любом текстовом редакторе, по заверениям разработчиков.

Работает The Polite Type так: если пользователь хочет написать «она страшная» («she is ugly»), то шрифт исправит фразу на «она нетрадиционно красивая» («she is not traditionally beautiful»). Также The Polite Type скрывает маты («fuck») и исправляет на нейтральные фразы с агрессией. Например, «Я тебя ненавижу» («I hate you») исправит на «Я не согласен с тобой» («I disagree with you»).

Авторы шрифта хотят, чтобы интернет-общение стало более вежливым и культурным.