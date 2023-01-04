Создан сканер свежести фруктов и не только

Компания отмечает, что до 40% скоропортящихся продуктов, ежегодно поставляемых на рынок, в конечном итоге выбрасывается, прежде чем попадает на кухонные столы. Более того, нынешнее поколение сканеров для продуктов может информировать только о содержании сахара или кислотности, а не о свежести или потенциальном сроке хранения. А вот сканеры свежести OneThird способны это сделать. И, по словам производителя, могут сократить пищевые отходы в среднем на 25 процентов.

Используя собственные алгоритмы для интерпретации сигналов, получаемых от лазера ближнего инфракрасного диапазона, устройства OneThird могут определять срок годности авокадо, например, в режиме реального времени. Компания выпустит два варианта системы: один для потребителей, а другой - для производителей.