Создан специальный дрон для поиска людей, заражённых коронавирусом

Беспилотник способен определить людей с симптомами коронавирусной инфекции с расстояния в десять метров. Правда, если человек не проявляет никаких видимых признаков заражения — не кашляет, не имеет высокой температуры и одышки — то устройство может оказаться бесполезным.

Тем не менее, для анализа толпы дрон может пригодиться. Сообщается, что технологии, которые применяются в беспилотнике, можно использовать на стационарных установках. Благодаря этому дальность обнаружения увеличивается с десяти до 50 метров.

Создатели беспилотного аппарата намерены как можно скорее начать применять его для борьбы с пандемией.