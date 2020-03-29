Наука и технологии
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Создан специальный дрон для поиска людей, заражённых коронавирусом
Ищет их в толпе
Специалисты из Университета Южной Австралии и канадской компании Draganfly создали специальный дрон для поиска людей, заражённых коронавирусом. Устройство оснащено датчиками и системой компьютерного зрения.
Беспилотник способен определить людей с симптомами коронавирусной инфекции с расстояния в десять метров. Правда, если человек не проявляет никаких видимых признаков заражения — не кашляет, не имеет высокой температуры и одышки — то устройство может оказаться бесполезным.
Тем не менее, для анализа толпы дрон может пригодиться. Сообщается, что технологии, которые применяются в беспилотнике, можно использовать на стационарных установках. Благодаря этому дальность обнаружения увеличивается с десяти до 50 метров.
Создатели беспилотного аппарата намерены как можно скорее начать применять его для борьбы с пандемией.