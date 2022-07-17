Создан специальный хакерский рюкзак для взломов «на ходу»

В рюкзаке разместили множество инструментов: от звуковой системы до антенны HackRF.

Стоит отметить, что создатель не просто сложил все компоненты в сумку. Он изготовил на заказ раму, предназначенную для аккуратной установки всех компонентов внутри, защиты их во время движения и лёгкого доступа по мере необходимости. Вся система работает на Raspberry Pi 4, но её можно заменить его на Raspberry Pi 3 B+. У рюкзака также есть два внешних хранилища: один жёсткий диск и один твердотельный накопитель, маршрутизатор Linksys WRT1900ACS, адаптер Wi-Fi, маршрутизатор GL.iNet OpenWrt и HackRF. Ещё имеется док-станция с Thunderbolt 4 и Thunderbolt NVMe. Для обеспечения мобильности используется аккумулятор ёмкостью 250 Втч.