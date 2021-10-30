Создан специальный компьютер, который учит владельцев BMW пользоваться поворотниками

Для своего проекта энтузиаст использовал одноплатный компьютер Raspberry Pi 4 B. Система работает довольно просто: когда водитель выворачивает руль достаточно сильно, чтобы сменить полосу движения или повернуть, но при этом не включает поворотник запускается неприятный звуковой сигнал через стереосистему. Если же водитель включает поворотник, то будет издаваться приятный звук.