Создан специальный компьютер, который учит владельцев BMW пользоваться поворотниками

Наука и технологии
Сегодня в 19:12
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Создан специальный компьютер, который учит владельцев BMW пользоваться поворотникамиПочти по системе Павлова
Нежелание использовать поворотники на дороге создаёт аварийную ситуацию, и потому энтузиаст по имени Марк Радинович (Marc Radinovic) создал устройство для обучения нерадивых водителей.
Для своего проекта энтузиаст использовал одноплатный компьютер Raspberry Pi 4 B. Система работает довольно просто: когда водитель выворачивает руль достаточно сильно, чтобы сменить полосу движения или повернуть, но при этом не включает поворотник запускается неприятный звуковой сигнал через стереосистему. Если же водитель включает поворотник, то будет издаваться приятный звук.
В проекте также используется плата Arduino Uno WiFi. Она отвечает за считывание ввода с двух модулей Nano 33 BLE. Они определяют, вывернут ли руль и активирован ли поворотник.