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Создан способ предсказать развитие диабета у младенцев
Диабета первого типа
Международная группа учёных под руководством исследователей из Университета Эксетера создала способ предсказать развитие диабета первого типа у младенцев. Нужен только образец крови.
Кратко о работе исследователей пишет ТАСС. Они разработали метод, в котором учитываются генетические факторы, наследственная предрасположенность к диабету, а также островки аутоантител — биомаркеров диабета.
Новый способ позволяет улучшить точность прогноза развития диабета у новорождённых в два раза. Кроме того, он может предсказать появление у детей кетоацидоза — осложнения данного заболевания. Кетоацидозом называют появление в крови опасных продуктов недорасщепления углеводов при дефиците инсулина. Такое состояние развивается у 40% детей с диагнозом диабет первого типа. Это осложнение даже опасно для жизни младенцев.
Метод учёных поможет выбрать верную тактику лечения и поддержания здоровья детей.