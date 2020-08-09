Создан способ предсказать развитие диабета у младенцев

Кратко о работе исследователей пишет ТАСС. Они разработали метод, в котором учитываются генетические факторы, наследственная предрасположенность к диабету, а также островки аутоантител — биомаркеров диабета.

Новый способ позволяет улучшить точность прогноза развития диабета у новорождённых в два раза. Кроме того, он может предсказать появление у детей кетоацидоза — осложнения данного заболевания. Кетоацидозом называют появление в крови опасных продуктов недорасщепления углеводов при дефиците инсулина. Такое состояние развивается у 40% детей с диагнозом диабет первого типа. Это осложнение даже опасно для жизни младенцев.

Метод учёных поможет выбрать верную тактику лечения и поддержания здоровья детей.