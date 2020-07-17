Создан способный помочь угнать любую машину гаджет

Устройство способно подражать сигналу от целого ряда брелоков сигнализации. По сути, маленький, похожий на Nintendo Game Boy, гаджет позволяет угнать практически любую современную машину.

Называется он SOS Key Tool. Его выпускает болгарская компания SOS Autokeys. Представители её утверждают, что не хотят нарушать закон. Тем не менее, возможности устройство предоставляет широкие.

Его владелец может сканировать и записывать любой сигнал, исходящий от автомобиля. Инструмент даже позволяет завести машину без ключа. Подобную технологию использовали хакеры, которые в прошлом году производили атаки на электромобили Tesla.

Что интересно, после публикации сообщений о SOS Key Tool в СМИ, все следы гаджета исчезли.