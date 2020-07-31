Создан способный видеть автомобили насквозь КАМАЗ

Задача комплекса — обнаруживать на расстоянии незаконные грузы в транспортных средствах, даже в контейнерах. Такой КАМАЗ можно оперативно использовать в любом месте.

В пресс-релизе Ростеха отметили, что досмотр ИДК осуществляет без вскрытия контейнеров: комплекс «видит» груз даже сквозь сталь толщиной до 320 мм. Также он может дистанционно оценить вес всей товарной партии или её части с погрешностью менее 10%.

Утверждается, что на качество досмотра не влияют размер или масса автомобилей, плотность загрузки контейнеров и расположение товаров. ИДК значительно повысит эффективность и скорость таможенного и транспортного контроля.