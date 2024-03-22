Создан станок для пулемета Калашникова для поражения беспилотников

В патенте, полученном ТАСС, говорится, что «при ведении современных боевых действий и стремительном развитии БПЛА актуальной задачей является совершенствование и разработка средств по противодействию им. Одной из возможностей поражения низколетящих целей является реализация станка для установки и наведения пулемета, который имеет достаточную огневую мощь для выполнения задачи. Одним из таким образцов является пулемет Калашникова модернизированный».

Так, по словам разработчиков, ключевой недостаток существующих аналогов — ограниченное наведение ствола оружия в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

«Целью изобретения является реализация простой и надежной конструкции станка для установки пулемета Калашникова модернизированного, имеющего возможность оперативного наведения канала ствола на объект поражения в широком диапазоне углов, способного поражать как наземные цели, так и низколетящие беспилотные летательные аппараты, вследствие повысить эффективность применения образца вооружения», — поясняют авторы патента.

Разработка академии позволяет стволу оружия поворачиваться на 360 градусов по горизонтали и от плюс 75 до минус 50 градусов по вертикали.