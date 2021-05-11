Создан сверхлёгкий ручной пулемёт

Новый пулемёт с ленточным питанием назвали FN EVOLYS. Он позиционируется как оружие поддержки уровня отделение – взвод. Пулемёт представлен в двух вариантах: под патрон калибра 5,56 х 45 мм и 7,62 х 51 мм.

В первом варианте масса FN EVOLYS составляет 5,5 килограмма, длина ствола — 355 мм. Во втором варианте под патрон 7,62 мм вес увеличивается до 6,2 килограмма. Длина ствола тоже больше — 406 мм. Снижения веса удалось добиться за счёт использования алюминиевых сплавов и пластмассы.

«Военное обозрение» пишет, что эффективная дальность стрельбы пулемёта равна в 800-1000 м. Темп стрельбы составляет 750 выстрелов в минуту.