Наука и технологии
Сегодня в 18:07
Создан сверхлёгкий ручной пулемёт
Для армий НАТО
Бельгийская компания FN Herstal создала новый сверхлёгкий ручной пулемёт. Он должен заменить FN Minimi. Новинку могут получить на вооружение армии стран НАТО.
Новый пулемёт с ленточным питанием назвали FN EVOLYS. Он позиционируется как оружие поддержки уровня отделение – взвод. Пулемёт представлен в двух вариантах: под патрон калибра 5,56 х 45 мм и 7,62 х 51 мм.
В первом варианте масса FN EVOLYS составляет 5,5 килограмма, длина ствола — 355 мм. Во втором варианте под патрон 7,62 мм вес увеличивается до 6,2 килограмма. Длина ствола тоже больше — 406 мм. Снижения веса удалось добиться за счёт использования алюминиевых сплавов и пластмассы.
«Военное обозрение» пишет, что эффективная дальность стрельбы пулемёта равна в 800-1000 м. Темп стрельбы составляет 750 выстрелов в минуту.