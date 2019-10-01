Наука и технологии
Сегодня 18:19
Создан сверхъёмкий аккумулятор на основе углекислого газа
Он выдерживает 500 циклов зарядки
Инженеры из Массачусетского технологического института (MIT) представили полностью перезаряжаемую углекислотную батарею. Она может выдержать до 500 циклов зарядки.
Эта батарея относится к типу литий-углекислотных аккумулятор, ёмкость которых может в 7 раз превзойти данный показатель у современных литий-ионных аккумуляторов. Первые подобные батареи уже изобретали, используя для них углекислый газ, который превращался в твёрдый материал. Но их не удавалось сделать перезаряжаемыми: углерод скапливался на катализаторе во время зарядки и мешал проходить току.
Инженеры решили эту проблему, внедрив в батарею несколько новых материалов. В итоге, устройство получилось довольно долговечным. Конечно, пока говорить о коммерческом производстве таких аккумуляторов рано. В ближайшем будущем учёные продолжат заниматься разработкой.
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