Создан сверхъёмкий аккумулятор на основе углекислого газа

Эта батарея относится к типу литий-углекислотных аккумулятор, ёмкость которых может в 7 раз превзойти данный показатель у современных литий-ионных аккумуляторов. Первые подобные батареи уже изобретали, используя для них углекислый газ, который превращался в твёрдый материал. Но их не удавалось сделать перезаряжаемыми: углерод скапливался на катализаторе во время зарядки и мешал проходить току.

Инженеры решили эту проблему, внедрив в батарею несколько новых материалов. В итоге, устройство получилось довольно долговечным. Конечно, пока говорить о коммерческом производстве таких аккумуляторов рано. В ближайшем будущем учёные продолжат заниматься разработкой.