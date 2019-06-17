Создан Telegram-бот для поиска «слитых» паролей по email

Нужно просто начать чат с ботом и отправить ему свой адрес электронной почты. Отвечает программа не сразу, нужно набраться терпения и подождать. Если email нигде «не засветился», то пользователю придёт сообщение о том, что ничего не найдено. В обратном случае — список паролей из «слитых» баз данных (до 40).

Как рассказал создатель бота, сейчас в базе программы есть почти 9 миллиардов записей пар логин–пароль. Разработчик также посоветовал сменить пароль, если программа найдёт его в базе, и понадеялся, что она никому не принесёт вреда.