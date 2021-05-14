Найден способ определить кошачье, крысиное и собачье мясо в продуктах

Специальный Strip Test обнаруживает определённые ДНК. 100-процентный результат он даёт за три часа. Это намного быстрее, чем отправить образец в лабораторию. К тому же это дешёво и удобно.

Тест определяет пять видов мяса в продуктах — свинину, собачье, кошачье, крысиное и обезьянье. Систему можно использовать как с сырой, так и с готовой пищей.

Пока тест используется владельцами бизнеса, агентствами по халяльной проверке и «несколькими потребителями с научным образованием». В будущем его хотят начать продавать всем желающим.