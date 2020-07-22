Создан тест для определения рака за четыре года до его проявления

Тест называется PanSeer. Он может на самых ранних стадиях определять рак желудка, пищевода, лёгкого и печени, а также колоректальный рак. Метод разрабатывали с участием более 120 тысяч добровольцев. Во время исследования люди регулярно сдавали кровь и проходили осмотры у врачей в период с 2007 по 2017 годы.

Для создания теста учёные проанализировали образцы крови 605 человек без симптомов. Позже у 191 из них был диагностирован рак прямой кишки, пищевода, печени, лёгких или желудка. Кроме того, специалисты проверили плазму 223 людей с раком и 200 образцов больных и здоровых тканей.

В итоге учёные нашли маркеры рака и фрагменты циркулирующей опухолевой ДНК. На основе этого исследователи разработали тест. Его точность за четыре года до обнаружения симптомов традиционными методами составила 95%.