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Создан тест для определения рака за четыре года до его проявления

Его точность составляет 95%
Учёные создали тест для определения рака за четыре года до его проявления. Ранняя диагностика очень важна для лечения этой болезни.

Тест называется PanSeer. Он может на самых ранних стадиях определять рак желудка, пищевода, лёгкого и печени, а также колоректальный рак. Метод разрабатывали с участием более 120 тысяч добровольцев. Во время исследования люди регулярно сдавали кровь и проходили осмотры у врачей в период с 2007 по 2017 годы.

Для создания теста учёные проанализировали образцы крови 605 человек без симптомов. Позже у 191 из них был диагностирован рак прямой кишки, пищевода, печени, лёгких или желудка. Кроме того, специалисты проверили плазму 223 людей с раком и 200 образцов больных и здоровых тканей.

В итоге учёные нашли маркеры рака и фрагменты циркулирующей опухолевой ДНК. На основе этого исследователи разработали тест. Его точность за четыре года до обнаружения симптомов традиционными методами составила 95%.

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