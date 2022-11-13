Наука и технологии
18:12, 13 ноября 2022
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Создан тест для определения риска рака простаты

Он анализирует 290 генетических вариантов

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего разработали генетический тест, который определяет риск заболеть раком простаты.

Создан тест для определения риска рака простаты

«Мужчины с самым высоким риском развития метастатического или смертельного рака простаты, скорее всего, получат наибольшую пользу от скрининга или раннего выявления», — считают учёные.

Сейчас рак предстательной железы часто выявляют с помощью теста на простат-специфический антиген. Врач измеряет его уровень в крови. Чем он выше, тем больше у человека шансов заболеть раком простаты, и наоборот.

Новый же тест оценивает 290 генетических вариантов, тесно связанных с раком простаты. Это повышает точность прогноза.

Источник фото:Unsplash
Источник:Study Finds
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