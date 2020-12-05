Наука и технологии
Сегодня 14:40
Создан тест на коронавирус через камеру смартфона
Он даёт результат за полчаса
Группа учёных из Калифорнийских университетов в Беркли и Сан-Франциско создала тест на коронавирус, для которого понадобится камера обычного смартфона. С помощью новой разработки можно будет быстро узнать, заражён ли человек.
Кратко о работе учёных рассказывает ТАСС. Они заявили, что созданный ими тестер совместим со всеми смартфонами, которые выпускаются серийно. Авторы говорят, что их девайс освобождает от необходимости использовать сложное и дорогостоящее оборудование. Врачи смогут просто брать мазок из носоглотки, фотографировать его, а затем подносить к чувствительному датчику тестера. Весь тест занимает не более получаса.
Тест использует технологию CRISPR-Cas, РНК коронавируса обнаруживается напрямую из-за связи с ферментом Cas13. Сам тестер выглядит как корпус с окошком с флуоресцентным детектором внутри, который подсвечивается лазером. Сверху на линзу кладут смартфон.