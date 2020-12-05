Создан тест на коронавирус через камеру смартфона

Кратко о работе учёных рассказывает ТАСС. Они заявили, что созданный ими тестер совместим со всеми смартфонами, которые выпускаются серийно. Авторы говорят, что их девайс освобождает от необходимости использовать сложное и дорогостоящее оборудование. Врачи смогут просто брать мазок из носоглотки, фотографировать его, а затем подносить к чувствительному датчику тестера. Весь тест занимает не более получаса.

Тест использует технологию CRISPR-Cas, РНК коронавируса обнаруживается напрямую из-за связи с ферментом Cas13. Сам тестер выглядит как корпус с окошком с флуоресцентным детектором внутри, который подсвечивается лазером. Сверху на линзу кладут смартфон.