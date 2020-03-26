Создан тест на коронавирус с приложением для смартфона

Тест разработали исследователи из Ланкастерского университета, Университета Брунеля в Лондоне и Университета Суррея. Сообщается, что результаты девайс может выдавать через 30 минут. Он использует технологии искусственного интеллекта, обработки изображений и молекулярную вирусологию.

Работает тест так: у пациента берут мазки из носа или горла, затем образцы помещаются в устройство, которое синхронизировано с мобильным приложением на смартфоне. Это приложение можно использовать и для того, чтобы в дальнейшем предоставлять услуги телемедицины и для отслеживания заражённых.

Стоимость устройства составит примерно $120. Сейчас разработчики обсуждают со спонсорами его внедрение и массовое производство.